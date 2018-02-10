Kalpazan çetesine milyonluk baskın

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü birimleri; İstanbul, Çanakkale, Kocaeli, Van, Kars, Kayseri ve Samsun'da "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kurulan örgüte üye olmak ve parada sahtecilik" suçlarına karışan 28 şüpheliyi yakaladı. Çete üyelerinin sahte para
ları piyasaya sürdükleri ve organize bir şekilde farklı suçlara karıştıkları da belirlendi. K.C. isimli şüphelinin liderliğini yaptığı çetenin üyelerine yönelik baskınlarda 5 milyon 200 bin liralık sahte para, iki adet pompalı tüfek, iki adet ruhsatsız silah, bu silahlara ait çok sayıda mermi, 150 adet uyuşturucu
hap ve çok sayıda sahte kimlik ile sahte sürücü belgesi ele geçirildi. Çetenin lideri K.C. ile birlikte 14 şüphelinin örgütün kurucusu oldukları, 37 şüphelinin ise çete üyesi olduğu tespit edildi.