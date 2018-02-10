Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Kalpazan çetesine milyonluk baskın

Kalpazan çetesine milyonluk baskın

basan kalpazan çetesine operasyon yapan polis, 28 şüpheliyle birlikte 5 milyon 200 bin TL sahte para, ve silah yakaladı

EMİR SOMER
EMİR SOMER Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 10.2.2018
Kalpazan çetesine milyonluk baskın
İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü birimleri; İstanbul, Çanakkale, Kocaeli, Van, Kars, Kayseri ve Samsun'da "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kurulan örgüte üye olmak ve parada sahtecilik" suçlarına karışan 28 şüpheliyi yakaladı. Çete üyelerinin ları piyasaya sürdükleri ve organize bir şekilde farklı suçlara karıştıkları da belirlendi. K.C. isimli şüphelinin liderliğini yaptığı çetenin üyelerine yönelik baskınlarda 5 milyon 200 bin liralık sahte para, iki adet pompalı tüfek, iki adet ruhsatsız silah, bu silahlara ait çok sayıda mermi, 150 adet hap ve çok sayıda sahte kimlik ile sahte sürücü belgesi ele geçirildi. Çetenin lideri K.C. ile birlikte 14 şüphelinin örgütün kurucusu oldukları, 37 şüphelinin ise çete üyesi olduğu tespit edildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kalpazan çetesine milyonluk baskın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN