Suriye’de büyük kapışma

Suriye
'de yedi yıldır devam eden savaşta dün Tahran-Şam
-Tel Aviv
üçgeninde tansiyon tırmandı. İsrail
'e ait bir helikopter İran
tarafından kontrol edilen bir insansız hava aracını (İHA
), Golan Tepeleri
civarında düşürdü. İran'ın İHA'sına karşı İsrail'in Suriye'ye gönderdiği F-16 uçaklarından biri ise Şam rejiminin hava savunma sistemleri tarafından vuruldu. F-16, İsrail topraklarına düşerken pilotların uçağı terk etmeyi başardığı öğrenildi. Ülkenin kuzeyine iniş yapan pilotlardan birinin durumunun ağır olduğu ve Hayfa kentindeki Rambam Hastensi'ne kaldırıldığı açıklandı. KIRMIZI ALARM SİRENLERİ
Bunun üzerine İsrail, Suriye'deki saldırılarını yoğunlaştırdı ve 3'ü hava savunma bataryası, 4'ü İran'ın Suriye'deki mevzileri olmak üzere 12 hedefi vurdu. Saldırılarda Beşar Esad
'ın sarayının yakınındaki yerleşim yerlerinde bulunan noktalar da hedef alındı. Şam'ın batısındaki 104'üncü Tugay, Cebel Manaa'daki cephanelik, Dimas askeri noktaları ile Humus ilindeki T4 hava üssü ve ülkenin güneyindeki Dera ilinde yer alan Cibab bölgesindeki hedeflerin isabet aldığı öğrenildi. Suriye tarafından fırlatılan füzelerin İsrail hava savunma sistemleri tarafından imha edilmesi sırasında, İsrail'in kuzeyinde kırmızı alarm sirenlerin çaldı. Sirenlerin çaldığı ilk yer, Golan Tepeleri'ndeki Beyt Şean oldu, ardından diğer yerlerde siren sesleri duyuldu. İsrail Havalimanları Otoritesi Sözcüsü Lisa Drir, "İsrail hava sahası 15 dakikalığına tüm uçuşlara kapatıldıktan sonra yeninden açıldı" dedi. DOĞRUDAN İLK TEMAS
İranlı yetkililer, olayların ardından İsrail'i yalan açıklamalar yapmakla suçladı ve İHA'larının düşürüldüğüne dair haberleri teyid etmeyeceklerini duyurdu. Suriye rejimi İsrail uçaklarının Humus yakınlarındaki bir askeri üssü hedef aldığını belirtti. İsrailli yetkililer, olaydan doğrudan İran'ı sorumlu tutarak operasyonların devamının gelebileceğini açıkladı. İsrail Ordu Sözcüsü Jonathan Conricus "Bizlere saldıran herkese ağır bir bedel ödetmeye hazır, yetkin ve de istekliyiz. Ancak, gerilimi tırmandırmak istemiyoruz" dedi. Dün yaşanan olaylar İsrail ile İran'ın, 7 yıllık Suriye savaşındaki ilk doğrudan teması olarak kayıtlara geçti. Öte yandan düşürülen İsrail uçağı ise 1980'lerden beri düşman ateşiyle düşürülen ilk İsrail savaş uçağı oldu. 2006 ise Lübnan'da Hizbullah İsrail'a ait helikopteri düşürmüştü. BM'DEN 30 GÜN TALEBİ
Birleşmiş
Milletler Güvenlik Konseyi'nin, Suriye savaşının en büyük insani dramlarından birine maruz bırakılan Doğu Guta
'ya yardım ulaştırılabilmesi için Suriye'de 30 günlük bir ateşkes kararını görüşeceği öğrenildi. AFP haber ajansının edindiği bilgilere göre 5 gün içinde 240 sivilin öldüğü Doğu Guta'nın da aralarında bulunduğu bölgelerde tüm tarafların silah bırakması ve uluslararası yardım kuruluşlarının yardıma muhtaç bölgelere tıbbi, gıda ve insani malzeme yollaması öngörülüyor. İsveç ve Kuveyt tarafından hazırlanan taslağa karşı Rusya'nın veto hakkını kullanması bekleniyor.