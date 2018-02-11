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üç hafta içinde “ Yolu”nu açıklayacak

İngiliz basınında yer alan herlere göre, İngiltere Başbakanı , ülkenin Avrupa Birliği’nden (AB) çıkış () yoluna ilişkin üç hafta içinde bir konuşma yapacak.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 11.2.2018 12:42
Theresa May üç hafta içinde “Brexit Yolu”nu açıklayacak

May, Birleşik Krallığın 'den çıkışının etkilerini yumuşatma amacıyla bir geçiş anlaşması imzalamayı ve aynı zamanda AB ile uzun vadeli bir ticaret anlaşması üzerinde anlaşmayı umut ediyor; ancak, Brüksel'den yapılan bir açıklamada, geçiş anlaşmasının bir kesinliği olmadığı ve Londra'nın AB'den neler beklediğinin açıklanması gerektiği duyuruldu.

May ve bazı üst düzey bakanlar, gelecek birkaç hafta içinde "Brexit Yolu" adı verilen bir dizi konferansla, Brexit konusunda anlaşmaya varılması amaçlanan konuları kamuoyu ile paylaşacaklar.

Haberlere göre May, İngiltere ve AB arasında güvenliğe ilişkin konular hakkında konuşurken, diğer bakanların konuşmaları, işçi hakları, ticaret ve yetki devirleri konuları hakkında olacak.

BBC'nin haberine göre, 'i savunan Dışişleri Bakanı Boris Johnson ve Ticaret Bakanı Liam Fox Çarşamba günü başlayacakları bir dizi konferans ile Brexit sürecini tartışacaklar.

Brexit karşıtlığıyla bilinen Maliye Bakanı Philip Hammond'un ise bir konuşma yapmayacağı duyuruldu.

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Theresa May üç hafta içinde “Brexit Yolu”nu açıklayacak
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