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’ın ekibinde bir istifa şoku daha

Giriş Tarihi: 11.2.2018
Trump’ın ekibinde bir istifa şoku daha
Geçtiğimiz günlerde farklı sebeplerden dolayı birçok danışmanı ve ekibinde yer alan yetkililer istifa etmek zorunda kalan ABD Başkanı Donald, bu hafta içerisinde de iki ayrı istifa ile daha sarsıldı. 'ın konuşmalarını yazan ekipte yer alan metin yazarı David Sorensen'ın istifa ettiği açıklandı. Sorensen'ın istifa nedenin de üç gün önce görevinden ayrılan 'daki kıdemli danışmanlarından Rob Porter ile aynı oldu. Sorensen ile Porter, eşlerine "aile içi şiddet" uyguladıkları gerekçesiyle istifa etti.
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Trump’ın ekibinde bir istifa şoku daha
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