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İstihbarat raporlarını okumuyor

Giriş Tarihi: 12.2.2018
İstihbarat raporlarını okumuyor
Göreve geldiği günden beri yaşam tarzı ve çalışma biçimi nedeniyle sıradışı bir profil çizen ABD Başkanı 'ın, kendisinden önceki yedi başkanın aksine günlük istihbarat brifinglerini okumadığı öne sürüldü. gazetesinin kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, ABD ajanlarının, uydularının, dinleme ekipmanlarının, haber kaynaklarının ve yabancı istihbarat ajanlarının sunduğu raporların derlendiği sabah brifingleri Trump'ın ilgisini çok çekmiyor. Trump bu bilgilerin sözlü şekilde kendisine aktarılmasını tercih ediyor ve kimi zaman istihbarat brifinglerine hiç katılmıyor.
Konuyla ilgili yorum yapan Obama dönemi Direktörü ve Savunma Bakanı Leon Panetta, "Eğer istihbarat brifinglerine yeterli zaman ayırılmazsa başkan hatalı bir karar alabilir" uyarısını dile getirdi.
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İstihbarat raporlarını okumuyor
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