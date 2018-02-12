İstihbarat raporlarını okumuyor

Göreve
geldiği günden beri yaşam tarzı ve çalışma biçimi nedeniyle sıradışı bir profil çizen ABD Başkanı Donald Trump
'ın, kendisinden önceki yedi başkanın aksine günlük istihbarat brifinglerini okumadığı öne sürüldü. New York Times
gazetesinin Beyaz Saray
kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, ABD ajanlarının, uydularının, dinleme ekipmanlarının, haber kaynaklarının ve yabancı istihbarat ajanlarının sunduğu raporların derlendiği sabah brifingleri Trump'ın ilgisini çok çekmiyor. Trump bu bilgilerin sözlü şekilde kendisine aktarılmasını tercih ediyor ve kimi zaman istihbarat brifinglerine hiç katılmıyor.
Konuyla ilgili yorum yapan Obama dönemi CIA
Direktörü ve Savunma Bakanı Leon Panetta, "Eğer istihbarat brifinglerine yeterli zaman ayırılmazsa başkan hatalı bir karar alabilir" uyarısını dile getirdi.