Rus askerleri Fırat’ın üzerine köprü kurdu

İsrail
'in istihbarat servisi Mossad'a yakınlığıyla bilinen DEBKAfile sitesi geçtiğimiz hafta yaşanan ve YPG
'ye saldıran Esad yanlısı 100 kadar militanın öldürüldüğü Amerikan hava saldırısının arka planını kamuoyuyla paylaştı. Siteye göre Hizbullah'ın da aralarında bulunduğu grupların karşıya geçirilmesi için Rus askeri mühendislerinin Fırat
nehrine köprü kurduğu öne sürüldü. Deyrezzor'daki petrol kaynaklarını hedefleyen 500 kadar militanın Rusya
'nın desteği ve İran
'ın yönlendirmesiyle harekete geçtiği, 100 kadarının Fırat'ın batısında, ABD'nin hava saldırılarında öldürüldüğü kaydedildi.