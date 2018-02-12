Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Rus askerleri Fırat’ın üzerine köprü kurdu

Rus askerleri ’ın üzerine köprü kurdu

Giriş Tarihi: 12.2.2018
Rus askerleri Fırat’ın üzerine köprü kurdu
'in istihbarat servisi Mossad'a yakınlığıyla bilinen DEBKAfile sitesi geçtiğimiz hafta yaşanan ve 'ye saldıran Esad yanlısı 100 kadar militanın öldürüldüğü Amerikan hava saldırısının arka planını kamuoyuyla paylaştı. Siteye göre Hizbullah'ın da aralarında bulunduğu grupların karşıya geçirilmesi için Rus askeri mühendislerinin nehrine köprü kurduğu öne sürüldü. Deyrezzor'daki petrol kaynaklarını hedefleyen 500 kadar militanın 'nın desteği ve 'ın yönlendirmesiyle harekete geçtiği, 100 kadarının Fırat'ın batısında, ABD'nin hava saldırılarında öldürüldüğü kaydedildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Rus askerleri Fırat’ın üzerine köprü kurdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN