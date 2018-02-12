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“S-400’ü isterlerse ’ye de satarız”

Giriş Tarihi: 12.2.2018
“S-400’ü isterlerse ABD’ye de satarız”
'nın stratejik savunma sanayi kurumu Rostec'in başkanı Sergey Çemezov, gazetesine verdiği demeçte savunma amaçlı geliştirilen S-400 Triumf tipi füzeyi hava sahasını savunmak isteyen dahil her ülkeye satabileceklerini söyledi. Çemezov, havadan karaya güdümlü bu füzenin satışını hava sahasını koruma altına almak isteyen her ülkeye gerçekleştirebileceklerini belirterek, "İsterlerse Amerikalılara da satabiliriz" dedi. Rusya Hava Kuvvetleri'nce 2007'den bu yana kullanılan bu füze sistemi, 40-400 km arasındaki menzildeki tüm hedefleri vurabiliyor.
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“S-400’ü isterlerse ABD’ye de satarız”
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