Sarıhumma korkusuyla maymunları katlettiler

Brezilya Sağlık Bakanlığı
'nın bu yıl 98'i ölümlü 353 sarıhumma vakasının kaydedildiğini açıklamasının ardından insanların hastalığın hayvanlardan insanlara bulaştığını düşünerek salgının faturasını maymunlara kestiği ortaya çıktı. Sarıhummanın 25 can aldığı Rio de Janeiro eyaletinde, geçtiğimiz haftalarda yaşanan maymun ölümlerinde insanların parmağı olduğu açıklandı. 'BÜYÜK BİR HATA'
Eyalet Veteriner Merkezi yetkilileri, sadece bu yıl eyalettte 238 maymunun ölü bulunduğunu belirterek, bunlardan 69'unun insan saldırısı belirtileri taşıdığını tespit etti. Katledilen maymunların çoğunlukla öldüresiye dövüldüğü, bazılarının ise zehirlendiği belirlendi. Yetkililer, 2017'nin tamamında 602 maymun ölümü yaşandığını ve bunlardan sadece yüzde 40'ının insan saldırısı kaynaklı olduğunu vurguladı. Eyalet sakinlerinin hayvanlara saldırarak büyük bir hata yaptığını söyleyen Veteriner Merkezi'nden Fabiana Lucena, "İnsanlar sarıhumma hastalığının sivrisinekler tarafından bulaştırıldığını anlamalı. Eğer kırsal bölgede maymunlar olmazsa, sonra sivrisinekler insanlara saldırmaya başlayacaklardır" dedi. Sao Paulo ve Minas Gerais eyaletlerinde de maymun katliamlarının yaşandığı öğrenildi.