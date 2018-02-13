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Yıldırım ile Almanya Başbakanı bir araya gelecek

'ın, 15 Şubat'ta Almanya Başbakanı Angela ile 'de bir araya geleceği bildirildi.

Giriş Tarihi: 13.2.2018 09:54 Güncelleme Tarihi: 13.2.2018 09:59
Başbakan Yıldırım ile Almanya Başbakanı Merkel bir araya gelecek

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, yaptığı yazılı açıklamada, 15 Şubat perşembe günü ve Yıldırım'ın yerel saat ile 16.00'da bir araya geleceklerini ve ardından düzenlenecek basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayacaklarını ifade etti.

'deki görüşmenin ardından Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Münih'e geçecek Yıldırım'ın burada bir konuşma yapması bekleniyor.

Başbakan ve beraberindeki heyetin diğer ülke temsilcileriyle ikili ve heyetler arası görüşmelerde bulunması öngörülüyor.

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Başbakan Yıldırım ile Almanya Başbakanı Merkel bir araya gelecek
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