Çin'de son dönemlerin en büyük iç göçü yaşanıyor

Bahar Bayramı'nı (Çuncie) aileleriyle geçirmek için yüz milyonlarca kişinin yollara düştüğü Çin'de modern dünyanın en büyük iç göç hareketi olarak da bilinen Bahar Bayramı Trafiği (Çunyün) telaşı yaşanıyor.

Geleneksel 12 hayvanlı ay takvimine göre 16 Şubat'ta 'Horoz Yılı'nı geride bırakarak 'Köpek Yılı'na girecek ülkede, tatil boyunca 2 milyar 980 milyon seyahatin yapılması bekleniyor.

Her yıl Bahar Bayramı döneminde yurt içi seyahat sayısı, bir önceki seneye göre ortalama 200 milyon artıyor.

1 milyar 430 milyonluk nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin'de Bahar Bayramı nedeniyle büyük telaş yaşanıyor. Köy ve kasabalardan şehir merkezlerine çalışmaya gelen yüz milyonlarca kişi, geride bıraktıkları ailelerini ziyaret amacıyla memleketlerine gidiyor.

TREN HALA EN ÇOK TERCİH EDİLEN ARAÇ

Sputnik'in aktardığı habere göre vatandaşların büyük bir kısmının nüfusa kayıtlı oldukları memleketleri dışındaki büyük şehirlerde çalıştığı Çin'de göçmen işçiler, her yıl şubat ayında bütün senenin yorgunluğunu atmak ve ülkenin en önemli geleneksel bayramını evlerinde aile fertleriyle kutlamak üzere yollara düşüyor.

Ülkedeki temel ulaşım aracı tren, Çunyün sezonunda halkın en çok tercih ettiği toplu taşım araç olma özelliğini koruyor.

Çin Kalkınma ve Reform Komisyonu verilerine göre, bu yıl 1 Şubat'ta başlayan ve 12 Mart'a kadar sürmesi beklenen Bahar Bayramı tatil trafiği döneminde 2 milyar 980 milyon yurt içi seyahat yapılması bekleniyor.

Tatil döneminde demiryolu seyahatlerinin de geçen yıla oranla yüzde 8.8 artışla 390 milyona çıkması öngörülüyor. Çinlilerin memleketlerine giderken şehirler arasında birkaç kez aktarma yapmak zorunda kalması nedeniyle tren yolculuğu sayıları artıyor. Bahar Bayramı sırasında yaklaşık 270 milyon motorlu aracın trafiğe çıkacağı düşünülüyor.

RESMİ TATİL BİR HAFTA SÜRECEK

Yeni yıla tüm aile üyeleriyle girmenin en önemli geleneklerden biri olduğu ülkede halkın toplu şekilde memleketlerine gitmesi, modern dünyadaki en büyük insan hareketi olarak da ifade ediliyor.

Resmi Bahar Bayramı tatili, 16 Şubat'ta başlayacak ve 7 gün sürecek. Ancak vatandaşlar, bayram hazırlıkları ile akraba ve dost ziyaretleri için tatil öncesi ve sonrasında ek izinler alarak bu süreyi 40 güne kadar uzatabiliyor.