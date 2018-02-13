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, 'yı ilhakı ile görüşüyor

Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, işgal altındaki 'yı ilhak ederek "tam egemenlik" sağlama konusu için yönetimi ile görüştüğü bildirildi. İsrail Başbakanlık Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun bugün başkanı olduğu Likud Partisi'ndeki milletvekilleri ile toplantı yaptığı belirtildi

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 12.2.2018 22:56 Güncelleme Tarihi: 13.2.2018 06:58
İsrail, Batı Şeria'yı ilhakı ABD ile görüşüyor

Netanyahu'nun 'nın tam egemenliği ve buradaki yasa dışı Yahudi yerleşimlerin 'e ilhak edilmesi konusunu yönetimi ile görüştüğünü ifade ettiği toplantının detaylarına ilişkin şunlar kaydedildi:

"(Batı Şeria'da) egemenliğin uygulanması konusunda, bu konuyu Amerikalılar ile bir süredir görüştüğümü söylüyorum. Bu konuda şu prensipleri takip ediyoruz. Birinci olarak Amerikalılar ile koordinasyon, çünkü onlar ile bağımız İsrail devleti ve yerleşimler için stratejik bir kazanım. İkinci olarak, bu özel değil bir hükümet girişimi olmalı, çünkü tarihi bir hamle."

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Buna karşın Sözcüsü Josh Raffel'in, Washington'ın İsrail ile Batı Şeria'daki yerleşimleri ilhak etmesi konusunu görüştüğü haberlerini yalanladığı İsrail basınında yer aldı. Raffel, İsrail ve Amerika'nın "böyle bir teklifi hiç tartışmadığını" belirterek, ABD başkanının tüm dikkatini "İsrail-Filistin arasında yeni bir barış girişimine" verdiğini belirtti.

Geçen yılın sonunda, Likud Parti Merkez Komitesi, İsrail parlamentosuna Batı Şeria'nın İsrail'e ilhak edilmesi yönünde bir yasa teklifi sunmuştu. Öte yandan, söz konusu yasa teklifinin hükümetin ajandasından dün çıkarıldığı bildirilmişti.

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İsrail, Batı Şeria'yı ilhakı ABD ile görüşüyor
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