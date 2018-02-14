ABD'den flaş Türkiye açıklaması!

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, yarın gerçekleştireceği Türkiye ziyareti öncesi Ürdün'de önemli açıklamalarda bulundu.

Ürdünlü mevkidaşı ile ortak basın toplantısında konuşan Tillerson, Türkiye ve ABD ilişkilerinin önemine vurgu yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson

Rex Tillerson, ''ABD, Türkiye ile aynı yönde çalışmaya devam etmenin yolunu bulmalı. Türkiye'ye tehditlerin azaltılması için işbirliğini konuşmalıyız'' ifadelerini kullandı.

Dün Kuveyt'te de açıklamalarda bulunan Tillerson, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarının farkında olduklarını söylemişti.

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, yarın Ankara'da temaslarda bulunacak. Suriye'deki durum ve Zeytin Dalı Harekatı'nın gündemde olması bekleniyor.