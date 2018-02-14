Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Almanya ve Türkiye ‘tanklar’ konusunda anlaştı

ve ‘tanklar’ konusunda anlaştı

Giriş Tarihi: 14.2.2018
Almanya ve Türkiye ‘tanklar’ konusunda anlaştı

Türk firması ile Alman savunma şirketi Rheinmetall'ın, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki Leopard tanklarının modernizasyonuna ilişkin anlaşmaya vardığını ileri sürdü. Alman hükümetinin "durduruldu" açıklaması sonrasında Alman basını önemli bir iddiada bulundu. Haberlere göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Alman mevkidaşı Sigmar Gabriel'in görüşmesinden dört gün sonra, 9 Ocak'ta Düsseldorf'a giden Ethem Sancak başkanlığında BMC heyeti ile Rheinmetall yetkililerinin görüşmesinde tankların modernizasyonu konusunda anlaşmaya varıldı. Haberde, modernize edilecek Leopard 2'lerin roket saldırıları ve mayınlara karşı savunmasının geliştirileceği belirtildi. Bazı haberlerde ise Rheinmetall'in 'de tank üretmek amacıyla BMC ile birlikte RBSS isimli bir şirket kurduğu ve 'da büro açtığı öne sürüldü. Bu arada 'da dün bir gelişme daha yaşandı. Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Martin Schulz görevinden istifa etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Almanya ve Türkiye ‘tanklar’ konusunda anlaştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN