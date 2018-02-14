Almanya ve Türkiye ‘tanklar’ konusunda anlaştı

Türk firması BMC ile Alman savunma şirketi Rheinmetall'ın, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki Leopard tanklarının modernizasyonuna ilişkin anlaşmaya vardığını ileri sürdü. Alman hükümetinin "durduruldu" açıklaması sonrasında Alman basını önemli bir iddiada bulundu. Haberlere göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Alman mevkidaşı Sigmar Gabriel'in görüşmesinden dört gün sonra, 9 Ocak'ta Düsseldorf'a giden Ethem Sancak başkanlığında BMC heyeti ile Rheinmetall yetkililerinin görüşmesinde tankların modernizasyonu konusunda anlaşmaya varıldı. Haberde, modernize edilecek Leopard 2'lerin roket saldırıları ve mayınlara karşı savunmasının geliştirileceği belirtildi. Bazı haberlerde ise Rheinmetall'in Türkiye'de tank üretmek amacıyla BMC ile birlikte RBSS isimli bir şirket kurduğu ve Ankara'da büro açtığı öne sürüldü. Bu arada Almanya'da dün bir gelişme daha yaşandı. Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Martin Schulz görevinden istifa etti.

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