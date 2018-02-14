Almanya'da SPD'de genel başkanlık kavgası

Sosyal Demokrat Parti (SPD) şu günlerde Alman kamuoyunda Hristiyan Birlik partileri ile üzerinde uzlaşılan koalisyon anlaşmasından ziyade parti içindeki personel tartışmaları ile gündemde. Parti genel başkanı Martin Schulz ile halihazırda dışişleri bakanlığı görevini yürüten Sigmar Gabriel arasındaki dışişleri bakanlığına ilişkin polemik, Schulz'un "partiyi korumak" amacıyla kurulacak hükümette görevi almayacağını açıklaması ile kısmen yatıştı.



Ancak parti şimdi de genel başkanlığı Schulz'dan devralmaya hazırlanan SPD Meclis Grup Başkanı Andrea Nahles'e ilişkin tartışmalarla çalkalanıyor.



NAHLES TARTIŞMALARIN ODAĞINDA



SPD Genel Başkanı Martin Schulz, Hristiyan Birlik partileri ile "Büyük Koalisyon" sözleşmesi üzerinde uzlaşmasının ardından parti genel başkanlığından çekileceğini ve bu görevi SPD Meclis Grup Başkanı andrea Nahles'e devretmek istediğini söylemişti. Bugün Berlin'de bir araya gelecek parti üst kurullarının toplantısı sırasında Schulz'un resmen görevinden feragat etmesi halinde Nahles'in bu görevi parti kongresine kadar vekaleten devralması bekleniyor.



Ancak Berlin ve Schleswig-Holstein eyaletlerindeki parti yönetimlerinin Andrea Nahles'in genel başkanlığı devralmasına sıcak bakmıyor. RBB Radyosunun haberine göre, Berlin SPD teşkilatında genel başkanlığı Nahles'in değil, "parti tüzüğüne uygun şekilde Schulz'un yardımcılarından birinin devralması" görüşü ağır basıyor. Die Welt'in haberine göre Schleswig-Holstein teşkilatı da parti yönetimine Nahles'in genel başkanlığa atanması önerisinden vazgeçme çağrısında bulundu.



NAHLES'E RAKİP



Öte yandan Flensburg Belediye Başkanı Simone Lange, Andrea Nahles'e karşı adaylığını koyduğunu açıkladı. SPD'li politikacı parti yönetimine yazdığı mektupta, "Berlin'de parti tabanını dikkate almadan kararlar alanlara karşı parti üyelerinin tepki göstermesini anlayabiliyorum" dedi. Lange, SPD genel başkanlığının parti ve ülke için büyük bir anlamı olduğunu, bu göreve kimin geleceğinin "küçük bir grup tarafından kararlaştırılamayacağını" söyledi.



SPD YETKİLİLERİ NAHLER'İN YANINDA



Çok sayıda SPD'li üst düzey yetkili ise Nahles'in genel başkanlık görevini devralmasını destekliyor. SPD Genel Başkan Vekili Malu Dreyer, "SPD lidersiz kalamaz. Bu nedenle Martin Schulz'un Nahles'in bu görevi devralması yönündeki önerisi doğruydu" dedi. Dreyer, delegelerin ileriki bir tarihte yapılacak kongrede genel başkanlık konusundaki nihai kararını vereceğini söyledi. SPD genel başkan yardımcılarından Manuela Schwesig de Nahles'in göreve gelmesini destekleyerek "geriye kalan konular hakkında parti kongresinde karar verileceğini" söyledi.



SÖZ SIRASI PARTİ TABANINDA



SPD'de diğer yandan Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ile üzerinde uzlaşılan koalisyon sözleşmesinin onaylanmasına ilişkin süreç başladı. Yaklaşık 464 bin parti üyesi Mart başına kadar koalisyon hükümeti konusundaki görüşünü partiye bildirecek.



SPD tabanının oylamasının sonuçlarının 4 Mart'ta açıklanması bekleniyor. Özellikle SPD'nin genç kanadı "Genç Sosyalistler" (Jusos) partinin Hristiyan Birlik ile yeniden koalisyon hükümetinde yer almasına karşı çıkıyor ve partinin yenilenmesini talep ediyor.

BUGÜN NELER OLDU