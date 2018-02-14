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Bir ülke daha 'ye resti çekti

Hamaney'in Başdanışmanı Ali Akbar Velayati, 'ın 'deki askeri varlığının meşru olduğunu, 'ın davetine dayandığını ve kuvvetlerini ülkeyi terk etmeye çağırdığını söyledi.

Giriş Tarihi: 14.2.2018 18:49 Güncelleme Tarihi: 14.2.2018 21:01
Bir ülke daha ABD'ye resti çekti
'ın ruhani lideri 'in Başdanışmanı Ali Akbar Velayati, İran'ın 'den çekilmesi gerektiğini söyleyen Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'a tepki olarak şunları söyledi: "İran'ın Suriye'deki askeri varlığı Suriye hükümetinin daveti üzerinedir.

Suriye hükümetinin izni olmaksızın orada bulunanlar Suriye'yi terk etmelidir" ifadelerini kullandı.İran'ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Başdanışmanı Ali Akbar Velayati, İran'ın Suriye'den çekilmesi gerektiğini söyleyen Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'a tepki olarak şunları söyledi: "İran'ın Suriye'deki askeri varlığı Suriye hükümetinin daveti üzerinedir. Suriye hükümetinin izni olmaksızın orada bulunanlar Suriye'yi terk etmelidir" ifadelerini kullandı.
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Bir ülke daha ABD'ye resti çekti
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