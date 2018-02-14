Bir ülke daha ABD'ye resti çekti

İran
'ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney
'in Başdanışmanı Ali Akbar Velayati, İran'ın Suriye
'den çekilmesi gerektiğini söyleyen Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'a tepki olarak şunları söyledi: "İran'ın Suriye'deki askeri varlığı Suriye hükümetinin daveti üzerinedir.
Suriye hükümetinin izni olmaksızın orada bulunanlar Suriye'yi terk etmelidir" ifadelerini kullandı.İran'ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Başdanışmanı Ali Akbar Velayati, İran'ın Suriye'den çekilmesi gerektiğini söyleyen Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'a tepki olarak şunları söyledi: "İran'ın Suriye'deki askeri varlığı Suriye hükümetinin daveti üzerinedir. Suriye hükümetinin izni olmaksızın orada bulunanlar Suriye'yi terk etmelidir" ifadelerini kullandı.