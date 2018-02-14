Kardak kayalıklarında Yunan tacizine geçit yok

Bodrum açıklarındaki Kardak kayalıklarında önceki gece başlayan hareketlilik dün gün boyu da sürdü. Bölgeye saat 14.30'da Deniz Kuvvetleri'ne bağlı 2 hücumbot ile 2 Sahil Güvenlik botu daha geldi. Böylece Türk gemilerinin sayısı 11'e, Yunan Sahil Güvenlik botlarınının ise 8'e yükseldi. Leros adasından saat 14.45'te 2 zodyak botla gelen Yunan askerler de dikkat çekti. Kardak'a bir mil uzaktan geçen Yunan komandolarının botu İstanköy adasına doğru gitti. Türk ve Yunan botlarının zaman zaman birbirine 80-100 metre yaklaştıkları dikkat çekti. Kardak krizinin 22'nci yılı nedeniyle bölgede geçen aydan bu yana yoğun devriye faaliyeti yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurları, devriye görevine aralıksız devam ediyor.

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