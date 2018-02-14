Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Obama yönetiminin Trump'a karşı İsrail'i uyardığı iddia edildi

yönetiminin Trump'a karşı 'i uyardığı iddia edildi

Eski ABD Başkanı Barack 'nın ekibinin, Donald Trump yönetimi ile bilgi paylaşımı konusunda 'deki istihbarat birimlerini uyardığı ileri sürüldü.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 14.2.2018 13:26
Obama yönetiminin Trump'a karşı İsrail'i uyardığı iddia edildi

Jerusalem Post gazetesi, yönetiminin görevden ayrılmadan önce istihbaratını, "Trump yönetiminin Ruslar ile ilişkisinin ne derecede olduğu bilinmediği için kritik bilgilerin Rusların eline geçebileceği, onlar üzerinden de İranlılara aktarılabileceği" notuyla uyardığını iddia etti.

Söz konusu uyarının istihbarat birimlerindeki görevlilerin bireysel inisiyatifi sonucu mu, yoksa üstten gelen emirler üzerine mi yapıldığına ilişkin bilgi bulunmadığı aktarıldı.

Gazete ayrıca, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Susan Rice'ın kendisine gönderdiği bilgi notu niteliğindeki bir e-postada, Obama'nın "gelecek yönetim ile özellikle Rusya konusunda istihbarat paylaşırken dikkatli davranılması gerektiğini" söylediği bilgisine haberinde yer verdi.

Jerusalem Post, ABD Başkanı Trump'ın geçen mayıs ayında İsrail'in sağladığı "DEAŞ'ın dizüstü bilgisayar ve elektronik cihazlarla olası bir saldırı planı istihbaratını" Rus Dışişleri Bakanı ile paylaştığı konusunu iddialara örnek gösterdi.

Trump, kendisi veya seçim kampanyası ekibi ile Rusya arasında herhangi bir gizli iş birliği olduğu yönündeki tüm suçlamaları bugüne kadar reddetmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Obama yönetiminin Trump'a karşı İsrail'i uyardığı iddia edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN