ÖSO güçleri İdlib’de 420 DEAŞ’lı teröristi esir aldı

Suriye'nin İdlib kentine bağlı Huveyn beldesinde süren şiddetli çatışmalarda 100'den fazla DEAŞ'lı terörist, ÖSO birlikleri tarafından öldürüldü. ÖSO, ayrıca 4 gün süren çatışma sonunda 420 DEAŞ mensubunu da esir aldı. İdlib'in güney kırsalında DEAŞ ile çatışan ÖSO birliklerinin "Saldırganları def etme" operasyonu adı altında, DEAŞ'lıları imha etmeyi başardığı belirtildi. Çatışmalarda 100'den fazla DEAŞ'lı terörist öldürülürken, onlarca DEAŞ mensubu da yaralandı. ÖSO ayrıca, 4 gün süren çatışma sonunda 420 DEAŞ'lıyı da esir aldı. Irak Ordusu'nun hava saldırılarından kaçarak bölgeye elen ve rejim güçlerinden de destek alamayan terör örgütünün, çok sayıda araç ve silahına el koyulurken, dün esir alınan DEAŞ mensupları arasında kadın ve çocukların da bulunması dikkat çekti.

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