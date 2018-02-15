ABD'nin Florida eyaletindeki bir liseye kimliği belirsiz bir kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırıya polisin karşılık verdiği bildirildi. Saldırı sonucunda ölü ve yaralının olup olmadığı ise henüz açıklanmadı.

Amerikan medyasındaki haberlere göre Florida'nın Broward kentindeki Stoneman Douglas Lisesine yerel saatle öğleden sonra silahlı saldırı düzenlendi.

Broward Şerifinin ofisinden yapılan kısa açıklamada saldırganın halen yakalanamadığı ve polisin lise içinde ve etrafında aramalarına devam ettiği kaydedildi.

ABD'de liseye silahlı saldırı

Silah seslerinin ardından yerel polisin hemen müdahale ettiği olayın ardından lise kapatılırken, tüm öğrenci ve görevlilerin tahliye edildiği açıklandı.

Saldırıda hayatını kaybeden ve yaralanan kişiler olup olmadığına ilişkin herhangi bir açıklama yapmayan yetkililer, saldırganın yakalanması için çalışmalarına devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU

Marjory Stoneman Douglas Lisesi'nde silahlı saldırı olduğu, çok sayıda ölü ve yaralı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın ve çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü açıklandı.