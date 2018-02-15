Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > ABD'de liseye silahlı saldırı

ABD'de ye silahlı saldırı

ABD'nin Florida eyaletinin güneyindeki bir de düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda ölü ve yaralının olduğu belirtildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 14.2.2018 23:26 Güncelleme Tarihi: 15.2.2018 01:57
ABD'de liseye silahlı saldırı

ABD'nin Florida eyaletindeki bir ye kimliği belirsiz bir kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırıya polisin karşılık verdiği bildirildi. Saldırı sonucunda ölü ve yaralının olup olmadığı ise henüz açıklanmadı.

Amerikan medyasındaki haberlere göre Florida'nın Broward kentindeki Stoneman Douglas Lisesine yerel saatle öğleden sonra silahlı saldırı düzenlendi.

Broward Şerifinin ofisinden yapılan kısa açıklamada saldırganın halen yakalanamadığı ve polisin lise içinde ve etrafında aramalarına devam ettiği kaydedildi.

ABD'de liseye silahlı saldırı

Silah seslerinin ardından yerel polisin hemen müdahale ettiği olayın ardından lise kapatılırken, tüm öğrenci ve görevlilerin tahliye edildiği açıklandı.

Saldırıda hayatını kaybeden ve yaralanan kişiler olup olmadığına ilişkin herhangi bir açıklama yapmayan yetkililer, saldırganın yakalanması için çalışmalarına devam ediyor.

Marjory Stoneman Douglas Lisesi'nde silahlı saldırı olduğu, çok sayıda ölü ve yaralı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın ve çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü açıklandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD'de liseye silahlı saldırı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN