Artık sevgilisi var

Tayvan'ın Pingtung bölgesindeki yeni trafik ışıkları önceki gün törenle tanıtıldı. İlk olarak 40 adet trafik ışığı yenileriyle değiştirildi. Yeni ışıklarda kırmızı yanarken adam dizlerinin üzerine çökerek sevgilisine evlenme teklif ediyor. Yeşil ışık yanarken de çift el ele yürüyor. 'AŞK DOLU BİR ŞEHİRİZ'
Pingtung Polisi, yeni tasarımların aralık ayında test edildiğini ve 18 yıldır kullanılan tasarımı "daha çekici kılmak için" 2018'de Pingtung genelinde kullanılmaya başlanacağını açıkladı. Taiwan News'e konuşan Pingtung Belediye Başkanı Pen Men "Bu tasarım Pingtung'un aşk dolu bir yer olduğunu gösteriyor" dedi. Apple Daily sitesine konuşan yeni ışığın tasarımcısı Çeng Da-vey ise bu tasarımla daha fazla gencin dikkatini ışığa vermesini sağlamayı umduğunu söyledi. Tayvan trafik ışıklarının tasarımını değiştiren tek ülke değil. Daha önce Hollanda
'nın Utrecht kentindeki trafik ışıklarında yerel çizgi film karakteri tavşan Miffy yer almıştı. KIRMIZIDA AŞK YEŞİLDE GEÇ
Yeni trafik ışıklarında, kırmızı ışıkta sevgi gösterisinde bulunan çift, yeşilde ise birlikte yürürken görülüyor.