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, ’ın hücre cezasını uzattı

Mahkemesi, İslami Hareket lideri Abu Şakra’ya verilen hücre cezasını 6 ay daha uzattı. Şeyh Salah'ın Avukatı Dargam Saif, bu kararın İsrail’in kanunlarına da ters düştüğünü belirterek "Sanık durumundaki Şeyh Salih’e hiç bir suç isnat edilmedi" dedi.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 15.2.2018 17:17 Güncelleme Tarihi: 15.2.2018 17:30
İsrail, Şeyh Raid Salah’ın hücre cezasını uzattı

Basına açık olarak yapılan duruşmada mahkeme hapishane idaresinin isteğini kabul ederek Şeyh Salih'in 26 Şubat'ta bitecek olan hücre cezasını 6 ay daha uzatma kararı aldı.

DURUŞMAYI POLİTİKACILAR DA İZLEDİ

İsrail hapishane idaresi Şeyh Salih'in yalnızca halkı selamlamasına izin verdi, basına açıklama yapmasına engel oldu. Duruşmayı Arap ve İsrail politikacıları, Şeyh Salah'ın karısı ve ailesi izledi.

"NÜFUZLU BİR KİŞİ OLDUĞU İÇİN..."

Hakim Ehron Mmashnewt, hapishane idaresindeki hücre cezası komitesinin tavsiyesi gereğince, Şeyh Raed'in sağlık durumunun yanı sıra İslami Hareket Başkanı ve Arap toplumu ve İsrail'de nüfuzlu bir kişi olması sebebiyle hapishanedeki diğer mahkumlara karışması halinde ve Gazze Şeridi'nde İsrail hükümetine tehlike oluşturacağını ileri sürerek hücre cezasının 6 ay daha uzatılmasına karar verildiğini söyledi.

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MAHKEME SALONUNA GÜLÜMSEYEREK GİRDİ

Şeyh Salah'ın Avukatı Dargam Saif, Şeyh'in Salah'ın mahkeme salonuna gülümseyerek girdiğini ve sağlık durumun iyi göründüğünü söyledi. Avukat Dargham Saif, Şeyh Salah'ın hücre cezasının gizli bir delile dayandırıldığının belirtildiğini bu konuda kendilerine bilgi verilmediğini söyledi. Delilin açıklanmaması sebebiyle savunma yapamadıklarını, bunun üzerine konuya insan hakları açısından müdahale edeceklerini söyledi.

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İsrail, Şeyh Raid Salah’ın hücre cezasını uzattı
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