Lisede dehşet: 2 ölü

ABD
yeni bir okul saldırısı ile sarsıldı. Florida Eyaleti'nin güneyindeki Broward kentinde bulunan Stoneman Douglas Lisesi'sine okulun eski bir öğrencisi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Silah seslerinin ardından polis hemen müdahale etti. Ağır silahlı ve gaz maskeli olduğu belirtilen saldırgana polisin karşılık vermesiyle çatışma çıktı. ABD basınına göre korkunç olayda en az 2 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı. Bu arada lise kapatılırken, tüm öğrenci ve görevlilerin tahliye edildiği açıklandı. Okulda sabah saatlerinde tatbikat yapıldığı, öğrencilerin de olayı tatbikat sandığı ifade edildi. Saldırgan ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polis yetkilileri saldırganın aynı okulun eski öğrencisi 18 yaşındaki Nicolas Cruz olduğunu, diğer öğrencilere tehdit oluşturduğu için geçen yıl okuldan uzaklaştırıldığını bildirdi. DOLABA SAKLADIM
Dehşet anlarını anlatan İngilizce öğretmeni Melissa Falkowski, saldırı sırasında 19 öğrenciyi bir dolaba sakladığını söyledi.