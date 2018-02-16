Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Lavrov ABD'nin kirli planını açıkladı

Lavrov ABD'nin kirli planını açıkladı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin ’nin büyük bir kısmını ülkenin geri kalanından ayırmak ve burada Kürtlerin desteğiyle özerk bir oluşum kurmak istediğini söyledi.

Giriş Tarihi: 16.2.2018 19:31 Güncelleme Tarihi: 16.2.2018 20:39
Lavrov ABD'nin kirli planını açıkladı

Euronews'e konuşan Lavrov "ABD'nin silahlı kuvvetleriyle 'de sonsuza kadar kalmak gibi bir stratejisi olduğu anlaşılıyor. Daha önce verilen tüm sözlerin aksine, ve 'da da aynı şeyi yapmak istiyorlar. Suriye'de kalıcı olarak yerleşmiş olarak, şimdiden ülkenin büyük bir bölümünü geri kalanından ayırmak için çalışmalar gerçekleştiriyorlar. Bunu Suriye'nin toprak bütünlüğünü, egemenliğini bozma pahasına yapıyorlar.

Orada devlet benzeri yönetim organları kuruyor, Kürtlere güvenerek orada her türlü yolu kullanarak özerk bir oluşum yaratmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

Lavrov, ABD'nin Suriye'ye 'ın izni ve tarafından verilmiş bir yetki olmadan güçlerini gönderdiğini vurguladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Lavrov ABD'nin kirli planını açıkladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN