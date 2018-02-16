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'ye resti çekti

Devlet Duması Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Yuriy Şvıtkin, Rusya´nın ´ya Kaliningrad Oblastı´nda 'İskender' füze komplekslerinin yerleştirilmesi konusunda bilgi vermek zorunda olmadığını söyledi.

Giriş Tarihi: 16.2.2018 00:12 Güncelleme Tarihi: 16.2.2018 01:48
Rusya ABD'ye resti çekti

Şvıtkin, Rus haber ajansı Ria Novosti´ye yaptığı açıklamada, bu tür bir bilgi alışverişi için gereklilik görmediğini, çünkü tarafından faydalı diyaloğa yönelik gerçek adımlar görmediğini belirtti ve şöyle devam etti:

"NATO lafa gelince bir şey, işe gelince tamamen başka bir şey yaparak kendi çifte standartlarını uyguluyor. ´nın eylemleri ´den farklı olarak uluslararası kurallara aykırı değil.

Ülkemizin ulusal çıkarlarından yola çıkarak, fakat uluslararası kurallara uyarak İskenderleri nerede, ne kadar yerleştireceğimize karar vermek bizim hakkımız."

NATO Genel Sekreteri , Rusya´yı yerleştirilmesi konusunda şeffaf olmaya davet etmişti.

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Rusya ABD'ye resti çekti
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