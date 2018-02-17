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: ’nın politikası örnek model

Giriş Tarihi: 17.2.2018
BM: Ankara’nın mülteci politikası örnek model

Birleşmiş Milletler () ler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, 'nin mültecilere sağladığı kamu hizmetlerinin kalitesinin önemine değinerek, "Türkiye'nin mültecileri sosyal hayata dahil etme politikası küresel çapta örnek bir model" dedi. Grandi, temaslarda bulunmak için geldiği başkent 'da Anadolu Ajansı'na konuştu. Grandi, Türkiye'de, 3,5 milyonu Suriyeli olmak üzere toplam 3,8 milyon sığınmacı bulunduğunu anımsatarak, "Türkiye'yi özel yapan yalnızca bu sayılar değil. Aynı zamanda Suriyeli ve diğer kökenli mültecilere sağlanan barınma, eğitim, sağlık ve istihdam gibi kamu hizmetlerinin kalitesi" dedi.

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BM: Ankara’nın mülteci politikası örnek model
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