Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Hollanda’dan savaş ilanı gibi girişim

’dan savaş ilanı gibi girişim

Parlamentosu, 1915 yılındaki Ermeni olaylarını ‘soykırım’ olarak tanımaya hazırlanıyor. Hollanda hükümeti ise bu konuda sessiz

Giriş Tarihi: 17.2.2018
Hollanda’dan savaş ilanı gibi girişim

, Ankara Büyükelçisi'ni geri çekmesinin ardından tansiyonu yükseltecek bir adım daha atıyor. Koalisyonun küçük ortağı Hıristiyan Birliği (CU) önümüzdeki günlerde Parlamento'ya 1915 Ermeni olaylarının 'soykırım' olduğunu iddia eden bir önerge sunacak. Öneri, hükümeti oluşturan VVD, Birliği ve Demokratlar 66 tarafından da desteklenecek. CU Milletvekili Joel Voordewind, parlamentoda çoğunluğunun fikrinin bu yönde olduğunu belirtti. Hükümet, bu öneriye henüz yanıt vermedi. Ancak Hollanda Televizyonu'na göre, Lahey yönetiminin tepkisi olumlu olacak. Hollanda Parlamentosu, hükümetten 24 Nisan'daki "sözde soykırım anması" için 'ın başkenti Erivan'a ilk kez bakan düzeyinde temsilci göndermesini de istiyor. İktidar ortağı CU'ya göre, Erivan'a bakan düzeyinde temsilci gönderilmesi güçlü bir sinyal olacak.

FATİH ÖZYAR / LAHEY

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hollanda’dan savaş ilanı gibi girişim
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN