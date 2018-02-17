Hollanda’dan savaş ilanı gibi girişim

Hollanda, Ankara Büyükelçisi'ni geri çekmesinin ardından tansiyonu yükseltecek bir adım daha atıyor. Koalisyonun küçük ortağı Hıristiyan Birliği (CU) önümüzdeki günlerde Parlamento'ya 1915 Ermeni olaylarının 'soykırım' olduğunu iddia eden bir önerge sunacak. Öneri, hükümeti oluşturan VVD, Hıristiyan Demokratlar Birliği ve Demokratlar 66 tarafından da desteklenecek. CU Milletvekili Joel Voordewind, parlamentoda çoğunluğunun fikrinin bu yönde olduğunu belirtti. Hükümet, bu öneriye henüz yanıt vermedi. Ancak Hollanda Televizyonu'na göre, Lahey yönetiminin tepkisi olumlu olacak. Hollanda Parlamentosu, hükümetten 24 Nisan'daki "sözde soykırım anması" için Ermenistan'ın başkenti Erivan'a ilk kez bakan düzeyinde temsilci göndermesini de istiyor. İktidar ortağı CU'ya göre, Erivan'a bakan düzeyinde temsilci gönderilmesi güçlü bir sinyal olacak.

FATİH ÖZYAR / LAHEY