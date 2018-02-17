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'dan flaş açıklamalar

Dışişleri Bakanı Sergei , Münih Güvenlik Konferans'ında Rusya, ve arasındaki ilişkiler üzerine konuştu. Bakan Lavrov yaptığı konuşmada Rusya'nın ABD ve AB ile eşitli ortaklığa hazır olduğunu belirtti.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 17.2.2018 19:04 Güncelleme Tarihi: 17.2.2018 19:12
Lavrov'dan flaş açıklamalar

Dışişleri Bakanı Sergei , Münih Güvenlik Konferans'ında yaptığı konuşmada, "Rusya, ve ile eşit ortaklığa hazır" dedi.

Lavrov, "Rusya, bugünün zorluklarına etkin çözüm bulmak için AB ile çıkar dengesine dayalı eşit, karşılıklı saygılı bir ortaklığa açıktır. Aynı prensipler üzerine ABD ve diğer tüm ülkelerle ilişkiler kurmaya hazırız" dedi.

Ayrıca Lavrov, Rusya'nın, Avrupa Birliği ile işbirliğine ilişkin yaklaşımlarını değiştirmediğini de belirterek, Moskova'nın, Avrupa Birliği'ni, üye ülkelerin çıkarlarına dayalı bir kurum olarak görmek istediğini söyledi.

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Lavrov'dan flaş açıklamalar
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