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'da helikopter sı: 13 ölü

'da in ardından inceleme çalışmalarında bulunmak için Oaxaca eyaletine giden in düşmesi sonucu 13 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı. 7.2 büyüklüğündeki depremin can kaybına yol açmadığı Meksika'da, İçişleri Bakanı ve Eyalet Valisinin helikopter sından sağ kurtulduğu açıklandı.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 17.2.2018 19:49 Güncelleme Tarihi: 17.2.2018 20:15
Meksika'da helikopter kazası: 13 ölü

'da in ardından inceleme çalışmalarında bulunmak için Oaxaca eyaletine giden, İçişleri Bakanı ve Eyalet Valisini taşıyan in düştüğü bildirildi.

Yetkililer, bakan ve valinin hayatta kaldığını, ancak 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin de yaralandığını bildirdi.

HALK DEPREMİN TELAŞINI YAŞIYOR

Öte yandan Başkent Meksiko'ya 360 kilometre uzaklıkta Oaxaca bölgesinde Pinotepa Nacional şehri yakınlarında 7.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Meydana gelen depremde 50 evin hasar gördüğü belirtildi.

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Meksika'da helikopter kazası: 13 ölü
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