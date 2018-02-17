Rusya'dan Afrin uyarısı: Türkiye’nin çıkarları tanınmalı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, milli güvenliği tesis etmek ve terörle mücadele amacıyla icra ettiği Zeytin Dalı Harekatı, bölgenin bir numaralı gündem maddesi olmaya devam ediyor. Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Savunma Komitesi Başkanı Vladimir Şamanov, Afrin'de Türkiye'nin çıkarlarının tanınması gerektiğini söyledi. "Burası Türkiye'nin sorumluluk bölgesi. Böyle durumlarda garantörler mekanizmasına gidilmeli. Rusya ve İran'la masaya oturulmalı" ifadelerini kullanan Şamanov "Türkiye'nin Afrin'deki çıkarları göz ardı edilmemeli. Türkiye'nin burada çıkarları olduğu bir gerçek. Bu nedenle de anlaşmak gerekiyor" dedi.

YENİ ANAYASAYA İŞARET

Rusya merkezli Sputnik haber portalına konuşan Rus siyaset bilimci Maksim Jarov ise YPG/PKK'nın, Şam yönetimiyle anlaştığına dair iddiaları değerlendirdi. "Suriye'de yaşanan son gelişmeler etki alanlarının gayri resmi bir şekilde paylaştırılmasıyla ilgili. Olanlar ABD'yi ciddi şekilde rahatsız ediyor" diyen Jarov "Orada karmaşık bir karşıtlıklar yumağı var. Tüm bunlar Suriye'nin yeni anayasasının hazırlanma sürecinde çözülmeli" dedi. Rusya Bilimler Akademisi uzmanlarından Sergey Demidenko ise Rus ordusunun Türkiye'yle çatışma ihtimaline girmemek için Afrin'e girmeyi düşünmediğini aktardı.

"ABD'NİN AMACI BÖLMEK"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise "ABD'nin stratejik planının, Amerikan askerlerinin Suriye'de sonsuza dek kalması olduğuna inanıyorum. Suriye'nin büyük bir kısmını koparıp ülkenin toprak bütünlüğünü parçalayarak, bölgede yarıyerel yönetimler kurmayı hedefliyorlar" açıklamasında bulundu.

İSRAİL'İ PUTİN'İN TELEFONU DURDURDU

İsrail'in İran'a ait bir insansız hava aracını düşürmesinin ardından Suriye'deki hedeflere hava saldırısı düşünmesi, saldırıyı düzenleyen İsrail uçağının ise Şam rejimine ait hava savunma sistemleri tarafından düşürülmesi bölgedeki tansiyonu bir anda yükseltti. İsrail basınında çıkan haberlere göre tansiyonu düşüren hamle ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu araması oldu. Cumartesi günü zirve yapan gerginliğin ardından Putin'in Netanyahu'yu aradığı ve askeri operasyonları kesmesini istediği öğrenildi. İsrail basınında "Putin'in sert telefonu, bölgedeki gerçek patronun kim olduğunu gösterdi" yorumları yapılarak hem ABD hem de İsrail yönetimine eleştiriler yer aldı.

DEMİR KUBBE İŞE YARAMADI MI?

?İsrail basınında yer alan haberlere göre en gelişmiş hava savunma sistemlerinden biri olarak anılan İsrail'in 'Demir Kubbe'sine rağmen Suriye tarafından ateşlenen füzeler Hayfa ve başken Tel Aviv'in üzerinden geçerek denize düştü. Hatta füzeler yüzünden Ben Gurion Havalimanı'ndaki uçuşlarda aksaklık yaşandı.