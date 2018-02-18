Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Eski CIA Direktörü Woolsey'den seçim itirafı

Eski Direktörü Woolsey'den itirafı

Merkezi İstihbarat Teşkilatının () eski direktörlerinden James Woolsey, 'nın, ülkesindeki lere müdahale ettiği iddialarıyla ilgili, ABD'nin de başka ülkelerdeki seçimlere karıştığı itirafında bulundu. Woolse, "Evet, ancak komünistlerin iktidara gelmesini engellemek için, sistemin iyiliği içindi yani demokrasinin menfaatine, sadece iyi bir amaç içindi" dedi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 17.2.2018 22:48 Güncelleme Tarihi: 18.2.2018 01:37
Eski CIA Direktörü Woolsey'den seçim itirafı

Woolsey, Amerikan Fox televizyonuna, 'nın, ülkesindeki lere Başkanı lehine müdahale ettiği iddialarına ilişkin soruşturmayı yürüten Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in 13 Rus vatandaşı ve 3 Rus kuruluş hakkındaki suç duyurusuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"İYİ AMAÇ" KILIFI

ABD'nin de başka ülkelerdeki seçimlere karışıp karışmadığına ilişkin soru üzerine Woolsey, "Muhtemelen evet ancak komünistlerin iktidara gelmesini engellemek için, sistemin iyiliği içindi yani demokrasinin menfaatine, sadece iyi bir amaç için." dedi.

ABD'deki Rusya soruşturmasında flaş gelişme

RUSYA, "HER ŞEYİ ANLATIYOR" DEDİ

Bill Clinton'un başkanlığı döneminde direktörlüğü yapan Woolsey'in sözleri, Rusya'nın Londra Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından "Her şeyi anlatıyor." yorumuyla paylaşıldı.

ABD’den Moskova’ya yaptırım listesi

RUSYA SORUŞTURMASI DERİNLEŞİYOR

, ABD'de 2016'daki başkanlık seçimlerine müdahale etmediğini savunsa da Amerikan istihbaratında Rusya'nın Trump lehine seçimlere müdahale ettiği konusunda konsensüs mevcut.

Özel Yetkili Savcı Mueller, cuma günkü suç duyurusunda Rusya'nın seçimleri etkileme operasyonlarının 2014 yılında başladığını iddia etti.

WASHİNGTON'DA SUÇ DUYURUSU

Washington DC bölge mahkemesine yapılan suç duyurusunda, Rusların 2016 başkanlık seçimleri sırasında siyasi fikirleri etkilemek için Amerikalıların adını kullanarak sahte yollarla ilanlar satın aldığı ve sahte sosyal medya paylaşımları yaptığı ileri sürüldü.

Rusya'dan önemli açıklama "Türkiye, ABD'yi defalarca uyardı"

İddialar, Rusya'nın Amerikan seçimlerine müdahalesine ilişkin en doğrudan suçlamaları oluşturuyor.

Mueller, Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiaları ve Trump kampanyasıyla Rusya destekli kişiler ve kuruluşlar arasında gizli koordinasyon olup olmadığına ilişkin iddiaları soruşturuyor.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Mueller'in cuma günkü suç duyurusunda Rusya'nın seçimleri etkileme operasyonlarına 2014'te başladığının belirtildiğine işaret ederek, bunun kendisinin başkanlığa aday olmasının çok öncesine denk geldiğine dikkati çekti.

Trump, paylaşımında, "Seçimin sonuçları etkilenmedi. Trump kampanyası yanlış bir şey yapmadı - (Ruslarla) gizli iş birliği yok." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Eski CIA Direktörü Woolsey'den seçim itirafı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN