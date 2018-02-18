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Hamaney'in başdanışmanı Velayeti, Tillerson'ın ziyaretini değerlendirdi

'ın dini lideri Ayetullah Hamaney’in başdanışmanı , " bölgesinin en önemli sorunu ’’ dedi. Velayeti, ABD'nin Ortadoğu'da kurduğu komploların yenilgiye uğramasından dolayı Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın bölgeye ziyarete gelmek zorunda kaldığını söyledi.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 17.2.2018 23:26 Güncelleme Tarihi: 18.2.2018 01:37
Hamaney'in başdanışmanı Velayeti, Tillerson'ın Ortadoğu ziyaretini değerlendirdi

'ın dini lideri Ayetullah Hamaney'in başdanışmanı , Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi ile görüşmesinin ardından Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ABD, YENİLGİYE UĞRADI"

Velayeti, Ortadoğu'nun en önemli sorununun ABD olduğunu vurgulayarak, ''ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın bölge ziyareti ABD'nin, bölgedeki İslami ülkelere karşı askeri ve siyasi komplolarının yenilgiye uğramasından dolayı gerçekleşti" dedi.

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"ABD'NİN SIZMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

İran'ın ABD'nin Ortadoğu'daki siyasi, askeri ve güvenlik konusundaki hareketlerini takip ettiğini belirten Velayeti, "İran, Irak ve kesintisiz iş birliği ile ABD'nin, Kürt bölgelerine sızmasına izin vermeyecektir" diye konuştu.

Irak Dışişleri Bakanı Caferi de Irak'ın potansiyellerini vurgulayarak, ''Milletler kendi ülkeleri içindeki potansiyele odaklanırsa hiçbir düşman o milletin karşısında duramaz" ifadesini kullandı.

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Hamaney'in başdanışmanı Velayeti, Tillerson'ın Ortadoğu ziyaretini değerlendirdi
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