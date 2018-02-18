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'in 'ye saldırılarında 2 Filistinli şehit oldu

'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü tarafından yapılan yazılı açıklamada savaş uçakları ve topçu birliklerinin düzenlediği saldırılar nedeniyle 2 şehit olduğu belirtildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 18.2.2018 12:05 Güncelleme Tarihi: 18.2.2018 13:14
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 Filistinli şehit oldu

'in 'ye düzenlediği saldırılarda 2 şehit olduğu bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçakları ve topçu birliklerinin düzenlediği saldırılar nedeniyle Refah kentine bağlı Selam semtinden Salim Sabah (17) ile Abdullah Ebu Şeyha'nın (17) şehit olduğu, naaşlarının hastaneye getirildiği belirtildi.

HAVA SALDIRILARININ SAYISI 7'YE YÜKSELMİŞTİ

İsrail savaş uçakları sabah saatlerinde Gazze'ye bir saldırı daha düzenlemiş, böylece dün geceden bu yana gerçekleştirilen hava saldırılarının sayısı 7'ye yükselmişti.

Kudra, daha önce Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlenen saldırılarda 2 Filistinlinin yaralandığını duyurmuştu.

İsrail sundan yapılan açıklamada da "İsrail ordusu, Gazze'de 6 terör hedefini vurdu. Bunlar arasında Zeytun Mahallesi'nden İsrail'e doğru inşa edilen bir tünel, 'ta bir silah üretim fabrikası ve askeri bir üs bulunuyor. İsrail'e saldırılarından dolayı 'ı sorumlu tutuyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.

İsrail ordusundan, Gazze'nin güneyinde İsrail'e ait devriye görevi yürüten askeri aracın geçişi sırasında bombanın infilak etmesi sonucu 4 askerin yaralandığı bildirilmişti. Bu olay üzerine İsrail ordusunun Gazze'nin Han Yunus kentinde direniş gruplarına ait askeri bir gözetleme noktasına top atışıyla saldırı düzenlediği kaydedilmişti.

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İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 Filistinli şehit oldu
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