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Kayakçı 4.700 km uzaklığa ışınlandı mı!

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Giriş Tarihi: 18.2.2018
Kayakçı 4.700 km uzaklığa ışınlandı mı!
ABD'de kayak yapmak için eyaletindeki Whiteface Mountain'e giden Kanadalı , bir anda ortadan kayboldu. Saatlerce süren aramanın ardından kimse Filippidis'e ulaşamadı. 49 yaşındaki adama ulaşmak için köpeklerin ve helikopterlerin katıldığı arama kurtarma çalışması başlatıldı. Ancak Filippidis bir hafta sonra 4 bin 700 kilometre uzaklıkta Kaliforniya eyaletindeki Sacramento'da bulundu. Filippidis'in bulunduğu sırada üzerinde kaybolduğunda giydiği kayak kıyafetleri ve kayak gözlüğü olması ise kafaları karıştırdı. Kaliforniya'ya nasıl gittiğini bilmeyen adamın durumu komplo teorisyenlerini harekete geçirdi. Yapılan yorumlarda adamın şok yaşadığı ya da uzaylılar tarafından kaçırıldığı ve zamanda yolculuk yaptığı iddia edildi.
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Kayakçı 4.700 km uzaklığa ışınlandı mı!
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