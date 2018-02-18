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Putin’den Ruhani’ye başsağlığı

Rusya Devlet Başkanı , ’da yolcu uçağının düşmesinin ardından İranlı mevkidaşı ’ye başsağlığı dileklerini gönderdi.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 18.2.2018 17:27
Putin’den Ruhani’ye başsağlığı

'da yolcu uçağının düşmesinin ardından Rusya Devlet Başkanı , İranlı mevkidaşı 'ye başsağlığı mesajı gönderdi. Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Putin'in yaşanan trajedide hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarının acısını paylaştığını ifade edildi.

İran'da Tahran-Yasuj seferini gerçekleştiren Aseman Havayollarına ait ATR-72 model yolcu uçağı radarlardan çıktı. Uçağın kalkıştan 50 dakika sonra İsfihan eyaletinin Semirom ilçesi yakınlarında düştüğü belirlendi.

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Putin’den Ruhani’ye başsağlığı
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