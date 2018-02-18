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parçalanma riskiyle karşı karşıya’

Giriş Tarihi: 18.2.2018
‘Suriye parçalanma riskiyle karşı karşıya’

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, 54. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, artan krizler ve küresel terör tehditleri karşısında birlik çağrısında bulundu. 'de İdlib ve 'da yaşanan insani krize dikkat çeken Guterres, "Suriye'nin parçalanma riskiyle karşı karşıya olduğunu görüyoruz" dedi. Konferansa katılan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise, 'nin vizyonsuz bir yaklaşıma sahip olduğunu belirterek, "ABD, 'nin tutumunu görmezden geldi" dedi.

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‘Suriye parçalanma riskiyle karşı karşıya’
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