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basından 'a Afrin tepkisi

hükümetinin 'de tek taraflı eylemlerden vazgeçmesi ve kapsayıcı ve çok taraflı diplomasiye geçiş yapması gerektiğini belirten ABD merkezli National Interest () dergisi, ile ABD arasında çatışma riskinin arttığını ifade edildi. Dergi, ABD'nin Suriye'deki gerçekleri kabul etmesi gerektiğini de yazdı.

Giriş Tarihi: 18.2.2018 23:08 Güncelleme Tarihi: 19.2.2018 01:54
ABD basınından Trump'a Afrin tepkisi

'nin Afrin'de düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'na dikkat çeken , Washington'un Kürtlere aktif destek vermesi nedeniyle Türkiye ve arasında silahlı çatışma riskinin arttığını vurguladı.

'de F-16'sının düşürülmesi nedeniyle İsrail ile Suriye ve arasında da çatışma riskinin arttığını yazan NI'ye göre bu 2 husus, Suriye'deki krizi tırmandırabilir.

'ABD, SURİYE'DE GERÇEKLERİ KABULLENMELİ'

Bu arada NI, ABD yönetimine 'in yenildiğini ve gerçeklerin artık kabul edilmesi gerektiğini önerdi.

'EN BÜYÜK ÇABAYI RUSYA, TÜRKİYE VE İRAN GÖSTERİYOR'

Günümüzde Suriye'de çözüme yönelik diplomatik çabaların büyük bölümünün ABD değil, , Türkiye ve İran tarafından sarf edildiğini de kaydeden NI, 'ın Suriye'de tek taraflı eylemlerden vazgeçmesi ve kapsayıcı ve çok taraflı diplomasiye geçiş yapması gerektiğini vurguladı.

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ABD basınından Trump'a Afrin tepkisi
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