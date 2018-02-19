Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > ‘ABD bu şansı iyi değerlendirmeli’

‘ABD bu şansı iyi değerlendirmeli’

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 19.2.2018
‘ABD bu şansı iyi değerlendirmeli’
Dışişleri Bakanı Mevlüt dün 'de yaşayan Türk vatandaşları ile 'nin Amman Büyükelçiliği'nin konutunda buluştu. Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile yaptığı görüşmeye ilişkin şunları kaydetti: "Bir anlayışa vardık. Bir şans daha verdik. Bu şansı ABD'nin çok iyi değerlendirmesi lazım. Biz kararlıyız. Biz, Menbiç için de kararlıyız, Fırat'ın doğusu için de kararlıyız. Sınırlarımızda ve sınırlarımızın ötesinde bize karşı kim tehdit oluşturursa oluştursun bunları yok etmekte hiçbir zaman tereddüt etmedik, yine etmeyiz." Çavuşoğlu, Türkiye'nin, insanlarına ve güvenlik güçlerine saldıran terör örgütünü destekleyen bir müttefik görmek istemediğini de kaydetti. Türkiye'nin amacının 'nin topraklarını işgal etmek olmadığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Amacımız Suriye'nin sınır bütünlüğünü bozmak değildir. Biz, Suriye'nin toprak ve sınır bütünlüğünü herkesten daha çok destekliyoruz ve savunuyoruz da" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
‘ABD bu şansı iyi değerlendirmeli’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN