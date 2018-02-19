‘ABD bu şansı iyi değerlendirmeli’

Dışişleri
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
dün Ürdün
'de yaşayan Türk vatandaşları ile Türkiye
'nin Amman Büyükelçiliği'nin konutunda buluştu. Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile yaptığı görüşmeye ilişkin şunları kaydetti: "Bir anlayışa vardık. Bir şans daha verdik. Bu şansı ABD'nin çok iyi değerlendirmesi lazım. Biz kararlıyız. Biz, Menbiç için de kararlıyız, Fırat'ın doğusu için de kararlıyız. Sınırlarımızda ve sınırlarımızın ötesinde bize karşı kim tehdit oluşturursa oluştursun bunları yok etmekte hiçbir zaman tereddüt etmedik, yine etmeyiz." Çavuşoğlu, Türkiye'nin, insanlarına ve güvenlik güçlerine saldıran terör örgütünü destekleyen bir müttefik görmek istemediğini de kaydetti. Türkiye'nin amacının Suriye
'nin topraklarını işgal etmek olmadığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Amacımız Suriye'nin sınır bütünlüğünü bozmak değildir. Biz, Suriye'nin toprak ve sınır bütünlüğünü herkesten daha çok destekliyoruz ve savunuyoruz da" dedi.