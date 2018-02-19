ABD: Türkiye kimyasal kullanmadı

Beyaz
Saray, Suriye
'nin Afrin bölgesine yönelik Zeytin Dalı Harekâtı'nda Türkiye
'nin kimyasal silah
kullanmasını "son derece olasılık dışı" olarak nitelendirdi. Associated Press
haber ajansına konuşan bir Beyaz Saray
yetkilisi, Türkiye'nin Afrin'de kimyasal silah kullandığı iddialarına ilişkin haberleri gördüklerini, ancak ellerinde bunu teyit edecek bir kanıt olmadığını söyledi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi'nden Anadolu Ajansı (AA) muhabirine açıklama yapan bir yetkili de benzer bir değerlendirmede bulundu. Yetkili, "Türk kuvvetlerinin kimyasal silah kullandığını son derece olasılık dışı olarak değerlendiriyoruz. Afrin'de sivillerden uzak durulması ve sivillerin korunması çağrısında bulunuyoruz" ifadesini kullandı.