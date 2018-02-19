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ABD: kimyasal kullanmadı

Giriş Tarihi: 19.2.2018
ABD: Türkiye kimyasal kullanmadı
Beyaz Saray, 'nin Afrin bölgesine yönelik Zeytin Dalı Harekâtı'nda 'nin kullanmasını "son derece olasılık dışı" olarak nitelendirdi. haber ajansına konuşan bir yetkilisi, Türkiye'nin Afrin'de kimyasal silah kullandığı iddialarına ilişkin haberleri gördüklerini, ancak ellerinde bunu teyit edecek bir kanıt olmadığını söyledi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi'nden Anadolu Ajansı (AA) muhabirine açıklama yapan bir yetkili de benzer bir değerlendirmede bulundu. Yetkili, "Türk kuvvetlerinin kimyasal silah kullandığını son derece olasılık dışı olarak değerlendiriyoruz. Afrin'de sivillerden uzak durulması ve sivillerin korunması çağrısında bulunuyoruz" ifadesini kullandı.
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ABD: Türkiye kimyasal kullanmadı
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