Dağlık alana çakıldı: 66 ölü

İran
'ın başkenti Tahran'dan havalanarak 780 kilometre uzaktaki Yasuj şehrine giden bir yolcu uçağı, Meharabad Havalimanı'ndan kalktıktan 50 dakika sonra dağlık ve sisli bir alana düştü. Mürettebatıyla birlikte 66 kişiyi taşıyan uçakta kurtulan olmadı. Aseman Havayolları'na ait yolcu uçağının ATR-72 tipi olduğu ve Fransız yapımı uçağın 1993'ten beri uçuş yaptığı öğrenildi. İran devlet televizyonuna konuşan, Aseman Hava Yolları Halkla İlişkiler Müdürü Muhammed Taki Tabatabayi, "Uçakta biri çocuk 60 yolcu ve 6 mürettebat, toplam 66 kişi bulunuyordu. Maalesef bütün sevdiklerimiz bu olayda hayatlarını kaybetti" dedi.
Fransız yapımı, çift motorlu turboprop kısa mesafe yolcu uçağının enkazını inceleme ve kaldırma çalışmaları ise hava şartları engeline takıldı. Uçağın düştüğü yer olarak Yasuj'a 23 kilometre uzaklıktaki, Zagros Sıradağları içinde bulunan Dena Dağı tespit edildi. Yarıresmi haber ajansı Mehr, Semirom Valisi'ne dayandırdığı haberinde, arama-kurtarma helikopterlerinin yoğun sis nedeniyle olay yerine ulaşamadığını, ekiplerin karayoluyla bölgeye gitmeye çalıştığını belirtti. AMBARGO FİLOLARI ESKİTTİ Kaza
nın nedeni, karakutuların bulunmasından ve incelenmesinden sonra netleşecek olsa da uluslararası yaptırımlar yüzünden uzun süre boyunca uçak ve uçak bakım malzemesi almakta zorlanan İran'da, yakın zamanda yaşanan uçak kazalarının teknik aksaklık ve bakımsızlıktan kaynaklandığı göze çarpıyor. Nükleer programı nedeniyle ülkeye uygulanan uluslararası yaptırımlardan ötürü, ülkenin uçak filosunun eskidiği biliniyor. 2015'te İran ile Batılı ülkeler arasındaki anlaşma uyarınca bu yaptırımların çoğu kaldırılmıştı. Ülkenin 3'üncü büyük havayolu şirketi olan Aseman, geçen yıl 30 adet Boeing 737 model uçak almak için anlaşma imzalamıştı.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uçak kazası nedeniyle, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye taziye mektubu gönderdi. Erdoğan, Türkiye'nin gerçekleşen bu elim hadisenin araştırılması ve arama-kurtarma çalışmalarının yürütülmesi aşamasında, ihtiyaç duyulduğu takdirde her türlü yardımı sunmaya hazır olduğunu bildirdi.