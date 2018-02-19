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rejiminin 'ya saldırılarında 17 sivil öldü

Suriye'deki Beşşar rejiminin, abluka altında tuttuğu bölgesine düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da olduğu 17 sivil yaşamını yitirdi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 19.2.2018 15:44 Güncelleme Tarihi: 19.2.2018 15:54
Esed rejiminin Doğu Guta'ya saldırılarında 17 sivil öldü

'daki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, rejimi ve destekçileri sabah saatlerinden itibaren Doğu Guta'daki sivil yerleşimlerden Duma, Haresta, Hammuriye, Misraba, Merc, Sakba, Cisrin, Kefer Batna, Ayn Terma ve Şifoniyye beldelerine hava ve kara saldırıları düzenledi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarına göre, Hammuriye beldesine düzenlenen hava saldırısında ilk belirlemelere göre aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 10 sivil yaşamını yitirdi. Olay yerinde arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Sakba'ya kara saldırılarında 4 sivil hayatını kaybederken, Cisirn'e hava saldırısında ise 3 sivil öldü.

Sivil Savunma ekiplerince kurtarılan yaralılar, sağlık merkezlerinde tedavi altına alındı. Ölü sayısının artmasından endişe edilirken, saldırılar aralıksız sürüyor.

Muhaliflerin kontrolünde bulunan Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin sivil yaşıyor. Doğu Guta, Astana anlaşmalarında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti. Ancak Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını yoğunlaştırarak son aylarda saldırılarını şiddetlendirdi.

İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Bunların birçoğu çocuk veya ileri evre kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsızlık yüzünden yaşamını yitirdi.

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Esed rejiminin Doğu Guta'ya saldırılarında 17 sivil öldü
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