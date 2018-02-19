Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > İran'dan ABD'ye PYD/PKK eleştirisi

İran'dan ABD'ye / eleştirisi

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin Suriye'deki bazı noktaları işgal etmek amacıyla bu ülkedeki azınlık grupları kendi "kara gücü" gibi kullanmaya çalıştığını söyledi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 19.2.2018 11:07 Güncelleme Tarihi: 19.2.2018 11:14
İran'dan ABD'ye PYD/PKK eleştirisi

İran'ın yarı resmi ajansı Mehr'in haberine göre, Uluslararası Valday Tartışma Kulübü tarafından düzenlenen konferansa katılmak için 'ya giden Zarif, burada Suriye'deki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin Suriye'deki varlığını "çok tehlikeli" olarak niteleyen Dışişleri Bakanı Zarif, Washington yönetiminin Suriye'de izlediği politikanın düşüncesizce yapıldığını dile getirdi.

Zarif, ayrıca /'yı işaret ederek ABD'nin, Suriye'nin bazı noktalarını işgal etmek amacıyla dar görüşlü bir bakış açısıyla bu ülkedeki bazı azınlıkları kendi kara kuvvetleri gibi kullanma çabası içinde olduğuna dikkati çekti.

İranlı Bakan, ABD'nin söz konusu tutumuna dair "Bu durum da Suriye halkının tarihsel belleği üzerinde uzun vadeli etkiler bırakarak, ülkede iç gerginliklere neden olabilir." ifadesini kullandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İran'dan ABD'ye PYD/PKK eleştirisi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN