İsrail’in Gazze saldırısında 7 şehit

Gazze
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Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail
savaş uçakları ve topçu birliklerinin önceki gece ve dün sabah düzenlediği saldırılar nedeniyle Refah kentine bağlı Selam semtinden Salim Sabah (17) ile Abdullah Ebu Şeyha'nın (17) şehit olduğunu bildirdi. Böylece İsrail'in Gazze'yi hedef alan saldırılarda ölen kişi sayısı 7'ye yükseldi. İsrail ordu
sundan yapılan açıklamadaysa "Zeytun Mahallesi'nden İsrail'e doğru inşa edilen bir tünel, Han Yunus'ta bir silah üretim fabrikası ve askeri bir üs bulunuyor" denildi. İsrail ordusundan, Gazze'nin güneyinde İsrail'e ait devriye görevi yürüten askeri aracın geçişi sırasında bombanın infilak etmesi sonucu 4 askerin yaralandığı bildirilmişti. Bu olay üzerine İsrail ordusunun Gazze'nin Han Yunus kentinde direniş gruplarına ait askeri bir gözetleme noktasına top atışıyla saldırı düzenlediği kaydedilmişti. DÖRT MEVZİYE SALDIRI
Filistinli emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları ve topçu birlikleri, Gazze'nin çeşitli bölgelerinde Kassam Tugayları'na ait 4 mevziye saldırı düzenledi. Refah kentinde de Kassam Tugayları'na ait 2 gözetleme mevzisi topçu atışıyla vuruldu.