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'te 'lı teröristler 'ye saldırdı: 27 ölü!

'ın kentinde Irak askeri üniforması giyen 'lı teröristler milisleriyle çatıştı. Çatışmada 27 kişi hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 19.2.2018 17:35
Kerkük'te DEAŞ'lı teröristler Haşdi Şabi'ye saldırdı: 27 ölü!

'ın kentinde, terör örgütü tarafından, milislerine yönelik düzenlenen saldırıda 27 kişi hayatını kaybetti.

Kerkük'ün de 50 kilometre batısında olan Havice ilçesine bağlı Şahriye ve Saduniye köylerinde terör örgütü DEAŞ tarafından, Irak hükümetinin desteklediği Haşdi Şabi'ye yönelik saldırı düzenlendi.

Yerel kaynaklara göre, yağmurlu havayı fırsat bilen DEAŞ militanları Haşdi Şabi milislerine yol üzerinde pusu kurdu. DEAŞ'lı teröristlerin Irak askerleri kılığında saldırıyı düzenlediği belirtildi.

Çıkan çatışmada 27 Haşdi Şabi mensubunun hayatını kaybettiği belirtildi.

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Kerkük'te DEAŞ'lı teröristler Haşdi Şabi'ye saldırdı: 27 ölü!
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