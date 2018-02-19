Kerkük'te DEAŞ'lı teröristler Haşdi Şabi'ye saldırdı: 27 ölü!

Irak'ın Kerkük kentinde, terör örgütü DEAŞ tarafından, Haşdi Şabi milislerine yönelik düzenlenen saldırıda 27 kişi hayatını kaybetti.

Kerkük'ün de 50 kilometre batısında olan Havice ilçesine bağlı Şahriye ve Saduniye köylerinde terör örgütü DEAŞ tarafından, Irak hükümetinin desteklediği Haşdi Şabi'ye yönelik saldırı düzenlendi.

Yerel kaynaklara göre, yağmurlu havayı fırsat bilen DEAŞ militanları Haşdi Şabi milislerine yol üzerinde pusu kurdu. DEAŞ'lı teröristlerin Irak askerleri kılığında saldırıyı düzenlediği belirtildi.

Çıkan çatışmada 27 Haşdi Şabi mensubunun hayatını kaybettiği belirtildi.