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Uçağı kaçırınca ölümden döndü!

'da düşen yolcu uçağına yetişemeyen Yunan bilimci Çelentis, ölümden döndü.

Giriş Tarihi: 19.2.2018 09:39
Uçağı kaçırınca ölümden döndü!

'da, 'dan kalktıktan sonra İsfahan eyaletinde düşen ve 66 kişinin hayatını kaybettiği yolcu uçağına yetişemeyen Yunan bilimci Akis Çelentis'in ölümden döndüğü ortaya çıktı.

Yunan internet haber sitesi "İefimerida"ya konuşan Çelentis, Tahran'da olduğunu ve geç kaldığı için uçağa binemediğini belirterek sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı.

Çelentis, Tahran'da havaalanına gitmek için yola çıktığını ancak trafik yoğunluğu nedeniyle geç kalarak uçağı kaçırdığını ifade ederek "Bu yüzden uçağa binemedim. Sanırım yedi canlıyım. Şu anda herşey iyi." dedi.

İran'da Aseman Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağının bugün İsfahan Eyaleti yakınlarında düştüğü ve uçakta bulunan 66 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

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