ABD’deki lise saldırganının mahkemesi ertelendi

ABD'nin Florida eyaletinin Parkland kentinde 14 Şubat günü Marjory Stoneman Douglas Lisesine düzenlenen silahlı saldırının zanlısı olan 19 yaşındaki Nikolas Cruz, hakim karşısına çıkartıldı.

ABD'nin Ford Lauderale kentinde görülen davada Hakim Elizabeth Scherer, duruşmayı ileri bir tarihe ertelediğini açıkladı. Scherer, 17 kişinin katili Cruz'un akli dengesinin yerinde olup olmadığına ilişkin geniş kapsamlı bir araştırılmanın yapılması, tüm delillerin toplanması ve eksiklerin giderilmesi için davanın ileri bir tarihe ertelendiğini belirtti.

Kırmızı ceza infaz üniforması giyen katil Nikolas Cruz, Fort Lauderdale'deki kısa duruşmada herhangi bir tepki göstermeden başını öne eğerek oturdu.