Fransa, BM'yi göreve çağırdı

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes Von der Mühll, Suriye'de Esed rejiminin Doğu Guta'ya düzenlediği saldırıları kınadığını duyurdu.

"SİVİLLER VE HASTANELER HEDEF ALINIYOR"

Mühll, yaptığı basın açıklamasında, Suriye'de Esed rejiminin Doğu Guta'ya düzenlendiği ve yüzlerce sivilin öldüğü saldırılarda sivil yerleşimlerin ve hastanelerin hedef alındığını hatırlattı.

Saldırıları, insan haklarını ciddi bir şekilde ihlal ettiği için kınadığını ifade eden Mühll, bu saldırıların, Esed rejimi, Rusya ve İran'ın sorumluluğunda olduğunu belirtti.

Mühll, Rusya ve İran'ın, Astana anlaşmaları çerçevesinde Doğu Guta'da ateşkesi sağlamış olması gerektiğini vurgulayarak, Fransa'nın, Birleşmiş Milletler'deki (BM) müttefiklerine, Suriye'de insani ateşkesin sağlanması için sorumluluk alma çağrısı yaptığını bildirdi.

Suriye'de Esed rejiminin Doğu Guta'ya son 48 saatte düzenlediği saldırılarda 167 sivil ölmüştü.

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq dünkü açıklamasında, 69 sivilin aşırı derecede yetersiz beslenmeyle karşı karşıya, 127 çocuğun hayati tehlikesi olduğunu söylemişti. Haq, tüberküloz, tifo ve uyuz gibi bulaşıcı hastalıkların görülmeye başladığını, aşıların tükenmesi nedeniyle 600 çocuğun tehlike altında bulunduğunu açıklamıştı.