Talihli ismini gizliyor 560 milyon $ tehlikede

ABD
'nin New Hampshire eyaletindeki Nashua şehrinde yaşayan bir kadın, "Powerball
" isimli piyango çekilişinden 560 milyon dolar (2 milyar 100 milyon lira) değerindeki büyük ödülü kazandı. Kazandığı büyük servetin, aynı büyüklükte tehlikeleri de beraberinde getireceğini düşünen talihli kimliğini gizlemek istedi. Ancak, ABD'nin 50 eyaletinden 44'ünde piyango talihlilerinin isimlerinin açıklanması zorunlu olduğu için gizemli kadın ile piyango şirketi mahkemelik oldu. AVUKATLARA GÜNDE 20 BİN $
Yaşını, oturduğu mahalleyi, kimliğini ustaca gizleyen talihli kadın, Powerball'dan kazandığı 560 milyon doları kimliğini açıklamaksızın almak için bir avukat ordusu çalıştırmaya başladı. 6 Ocak'ta yapılan çekilişten kazandığı miktarın "Kendisini, ailesini ve yakınlarını tehlikeye atacağı" gerekçesiyle mahkemeye başvuran ve kimliğini gizlemeyi talep eden kadının, günlük avukat masrafının ise 20 bin doları bulduğu basına yansıdı. TALİHLİLER CİNAYET KURBANI
Konuyla ilgili bir haber yayımlayan "Inquisitr" sitesi daha önceki talihlilerin başına gelen talihsiz olayları derledi. Habere göre Georgia eyaletinde iki yıl önce 435 milyon dolar (1 milyar 630 bin lira) kazanan bir piyango talihlisi, evine giren hırsızlar tarafından öldürüldü. 2012'de 1 milyon dolar kazanan bir diğer talihli, parayı aldığının ertesi günü zehirlenerek öldürüldü ve cinayetin faili bulunamadı. Illinois'de bir kişi 20 milyon dolar kazandıktan kısa süre sonra baldızı ve baldızının erkek arkadaşı tarafından öldürüldü.