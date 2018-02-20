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Terör örgütü ve ’te çatıştı

Giriş Tarihi: 20.2.2018
Terör örgütü DEAŞ ve Haşdi Şabi Kerkük’te çatıştı
Irak'ın kentinin güneyinde terör örgütü 'ın pusu kurmasının ardından çıkan çatışmada kaçırılan 20 milisinin öldürüldüğü bildirildi. BasNews, Kerkük'e bağlı Riyaz nahiyesinin Saduniye bölgesinde, Haşdi Şabi ile DEAŞ arasında şiddetli çatışmalar yaşandığını duyurarak, "Kerkük'te DEAŞ saldırısında 27 Haşdi Şabi üyesi kaçırıldı. Kaçırılanlardan 20'sinin cesedine ulaşıldı" dedi. Kuzey Irak Haşdi Şabi Sözcüsü Ali Hüseyni, kaçırılan 20 Haşdi Şabi üyesinin cesedine ulaşıldığını doğrularken, 7 üyenin akibetinin ise bilinmediğini ifade etti.

EŞLERİ DEAŞ ÜYESİ 10 KADINA MÜEBBET
Bağdat'ta mahkeme, eşleri öldürülen DEAŞ mensubu olan 10 kadına müebbet hapis cezası verdi. Müebbet cezası alanların dışında Türk olduğu belirtilen bir kadının idama çarptırıldığı kaydedildi.
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Terör örgütü DEAŞ ve Haşdi Şabi Kerkük’te çatıştı
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