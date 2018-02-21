Son dakika: 24 saatte katliam: 20'si çocuk 167 kişi öldü!

Esad rejimi yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği Doğu Guta'da saldırılarına devam ediyor. Suriye'de rejim güçleri önceki gece boyunca Şam'ın Doğu Guta bölgesine hava saldırısı düzenledi.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Esed rejimi tarafından gerçekleştirilen bombardımanda 24 saat içinde aralarında çocukların da bulunduğu en az 167 kişinin öldüğünü duyurdu. Esed Rejimi ise Doğu Guta'da sivillerin hedef alınmadığını ileri sürdü.

Ölenlerin 20'si çocuk

Saldırıda ölenlerin 20'sinin çocuk olduğu belirtilirken 300 kişinin de ağır yaralandığı açıklandı. Gözlemevi başkanı Rami Abdel Rahman "Ağır bombardımani Doğu Guta'daki yerleşim bölgelerinin tamamını hedef aldı" ifadelerini kullandı. 2013 yılından bu yana kuşatma altında olan ve yaklaşık 400 bin kişinin yaşadığı Doğu Guta'da insani durumun hızla kötüye gittiği bildiriliyor. Gözlem örgütü son beş gün içinde Doğu Guta'da 245, Şam'da ise 20 kişinin öldüğünü açıkladı.