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Son dakika: 24 saatte katliam: 20'si çocuk 167 kişi öldü!

Esad rejimi ’da katliama devam ediyor. Rejim güçlerinin son 24 saatte gerçekleştirdiği saldırılarda 20’si çocuk 167 kişi hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 21.2.2018 07:25 Güncelleme Tarihi: 21.2.2018 09:37
Son dakika: 24 saatte katliam: 20'si çocuk 167 kişi öldü!

Esad rejimi yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği 'da saldırılarına devam ediyor. Suriye'de rejim güçleri önceki gece boyunca 'ın Doğu Guta bölgesine hava saldırısı düzenledi.

merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Esed rejimi tarafından gerçekleştirilen bombardımanda 24 saat içinde aralarında çocukların da bulunduğu en az 167 kişinin öldüğünü duyurdu. Esed Rejimi ise Doğu Guta'da sivillerin hedef alınmadığını ileri sürdü.

Ölenlerin 20'si çocuk

Saldırıda ölenlerin 20'sinin çocuk olduğu belirtilirken 300 kişinin de ağır yaralandığı açıklandı. Gözlemevi başkanı Rami Abdel Rahman "Ağır bombardımani Doğu Guta'daki yerleşim bölgelerinin tamamını hedef aldı" ifadelerini kullandı. 2013 yılından bu yana kuşatma altında olan ve yaklaşık 400 bin kişinin yaşadığı Doğu Guta'da insani durumun hızla kötüye gittiği bildiriliyor. Gözlem örgütü son beş gün içinde Doğu Guta'da 245, Şam'da ise 20 kişinin öldüğünü açıkladı.

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Son dakika: 24 saatte katliam: 20'si çocuk 167 kişi öldü!
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