"Darbeci askerlerin ilerlemesini başsavcı önlemiş"

Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Halk Eğitim Merkezi salonunda yapılan duruşmaya, eski Tuğgeneral Cemalettin Doğan ve eski Yarbay Latif Çiçek'in de aralarında bulunduğu 11'i tutuklu 28 sanık katıldı.

Duruşma, darbe girişimi sırasında Lüleburgaz 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı 2. Mekanize Piyade Taburu'nda silah teknisyeni olarak görev yapan tutuklu sanık Astsubay Ejder Akdemir'in savunması ile devam etti.

Akdemir, savunmasında, darbe girişiminin yaşandığı gece telefonla aranarak göreve çağrıldığını söyledi. Her şeyden habersiz birliğine geldiğini savunan Akdemir, o gece görevlendirme ile kışladan çıktıklarını ileri sürdü.

Kışladan çıkmalarından bir süre sonra konvoyun durduğunu ve bu nedenle ön taraftaki kalabalığın yanına gittiğini anlatan Akdemir, orada hiçbir vatandaşın burnunun kanamaması ve tatsız bir olay yaşanmaması için mücadele ettiği iddiasında bulundu.

"GEREKTİĞİNDE DÖNECEĞİMİZİ SÖYLEDİM"

Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül ile sanık Çiçek'in tartıştıklarını ifade eden Akdemir, "Ben kalabalığın yanına ilk gittiğimde, bir polis memuru bana hitaben bir şeyler dedi. Ben de gerektiğinde döneceğimizi belirttim. Birlikleri vatandaşlar ve polis ekipleriyle durduran Lüleburgaz Başsavcısı Soner Gül, bizlere hitaben 'Vuracaksanız önce beni vurun geçin' dedi. Ben de 'Ne vurması başsavcım' diyerek, bizi görüntüleyen vatandaşlara tepki gösterdim. 'Medyaya oynamayın' dedim ve bu kelime şimdi benim başıma bela oldu. Başsavcımız 'Nereye gidiyorsunuz?' dediğinde de ben bir yere gitmediğimizi kendisine bildirdim. Zaten ben konvoyun da sorumlusu değilim." şeklinde savunma yaptı.

Akdemir, o gece çok şaşkın olduklarını ve kendilerini ifade edemediklerini söyleyerek, "O gece beraber çiğ köfte yoğurduğumuz kişiler bile beni darbeci sandı. Biz derdimizi bir türlü anlatamadık." dedi.

Sivil polislerin sürekli geri dönülmesi gerektiği yönünde uyarılarda bulunduğunu anlatan Akdemir, o akşam kimsenin burnunun bile kanamadığını ileri sürdü.

Sanıklardan 4'ünün savunmasının alındığı duruşma, 23 Şubat'a ertelendi.